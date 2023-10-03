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أمين الفتوى: حديث المسلم في الصلاة سهوا أو جهلا لا يبطلها

كتب:

مريم جاد
08:59 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة حول ما حكم التكلم في الصلاة سهوا بدون عمد؟

حكم التكلم في الصلاة سهوا

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، إنه إذا تكلم المسلم في الصلاة ناسيًا أو جاهلًا، لم تبطل صلاته بذلك، فرضًا كانت أم نفلًا لقول الله سبحانه: «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا».

وتابع: أنه قد اتفق أغلب العلماء على أن من تكلم في صلاته عمدًا لغير حاجة فقد بطلت صلاته، واختلفوا فيمن تكلم في صلاته بكلام ناسيا أنه في صلاة على قولين؛ القول الأول: لا تبطل صلاته وقد أشار إليه المالكية، والشافعية، والحنابلة في رواية‏ والقول الثاني: تبطل صلاته وعليه الإعادة وأشار إليه الحنفيـة، والحنابلة في المشهور من المذهب‏.

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