أمين الفتوى يوضح حكم الدين في البقاء مع زوج تارك للصلاة وكثير السب

رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة حول زوجي تارك للصلاة ويسب الدين كثيراً فهل بذلك يفسد زواجنا؟.

سب الدين كفر بإجماع المسلمين

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج «فتاوى الناس» على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: « إن سب الدين كفر بإجماع المسلمين، فإذا ثبت أن هذا الزوج يسب الدين فعلا، فيجب أن ينصح، ويخوف بالله تعالى، فإن تاب، فذاك، وإلا وجب على زوجته مفارقته، إن لم يتب من سب الدين، بل يجب عليك مفارقته، ورفع الأمر إلى القضاء الشرعي».

وتابع أمين الفتوى : فإن تاب من سبه الدين، ولكنه لم ينتظم في الصلاة، فالأمر أهون من سبه الدين، فلا حرج في البقاء في عصمته؛ لأن ترك الصلاة كسلا.