انطلاق مؤتمر «صحة الطفل» في مجمع خدمات المرأة ببنها

افتتح الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم، المؤتمر العلمي الخاص بصحة الطفل، والذي أقيم بمجمع خدمات المرأة في بنها، ويهدف إلى الاهتمام بصحة الطفل من أجل النهوض بالصحة السكانية.

توصيات المؤتمر العالمي للسكان والصحة

أكد وكيل وزارة الصحة في القليوبية، أن المؤتمر يعتبر صورة من صور تطبيق توصيات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الذي مثل حدثًا جللا للنهوض بالصحة والعمل على توفير أفضل وأرقى الخدمات الصحية لصالح جميع المرضى.

دور الدولة في تطبيق المعايير الطبية

وأضاف أن مؤتمر اليوم يجسد صورة من دور الدولة في تطبيق المعايير الطبية الحديثة للحفاظ على صحة الطفل ومن ثم صحة المجتمع بأكمله، مشيدا بالمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهتم بصحة الطفل بداية من فحص ما قبل الزواج مرورا بمرحلة الولادة ثم مرحلة المراهقة، والسعي لضمان صحة طفل جيدة وسليمة، موضحا أن مبادرة فحص المقبلين على الزواج تهدف إلى الحفاظ على مصر من الأمراض المعدية التي يمكن أن تنتقل بين الأزواج، كما تهدف إلى خفض نسب الوفيات الناتجة عن الأمراض السارية، وتقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية.

توفير خدمات صحية حفاظا على صحة الأطفال

كما أشاد بدور الدولة في توفير كافة الخدمات الصحية لضمان صحة طفل جيدة وسليمة، بالإضافة لمبادرة صحة الأم والجنين والتي تستهدف أيضا الكشف المبكر عن الأمراض المعدية التي يمكن أن تنتقل من الأم إلى الجنين، وتهدف إلى الرعاية الصحية بالمجان للأم وجنينها، إلى جانب مبادرة الكشف المبكر عن الأورام الوراثية للأطفال، وفحص السمع لحديثي الولادة بهدف الوصول إلى جيل صحي خالي من الإعاقة، بالإضافة إلى العديد من البرامج الصحية الأولية التي تخدم صحة الطفل والتي يطلق عليها الـ1000 يوم الذهبية، والتي تبدأ من اليوم الأول للحمل إلى أن يكمل الطفل عامه الثاني، كما يأتي دور الدولة في التشجيع على الرضاعة الطبيعية من أجل تنشئة أطفال أصحاء.

وأوضح «الجزار»، أن الدور الهام الذي تقدمه الدولة في توفير الطعوم الروتينية للأطفال والتي تمثل جبهة دفاع لهم ضد الكثير من الأمراض، ويأتي بعد ذلك السن المدرسي حيث أطلق الرئيس السيسي مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم وسوء التغذية، إلى جانب الجرعات التنشيطية للطعوم للوقاية من بعض الأمراض، وبذلك ينشأ طفل صحي سليم خالٍ من الأمراض.