أزهري: الشجاعة تتمثل في تضحية الإنسان من أجل قضية على الطريق المستقيم

قال الدكتور عبد اللطيف سليمان، من علماء الأزهر الشريف، إن الشجاعة هي قوة القلب وجرأته وقوة النفس وتظهر عند مواجهة الأمور الصعبة بالحياة.

معاني الشجاعة

وأضاف «سليمان» عبر برنامج «نبي الرحمة»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الجمعة: «الشجاعة تظهر بمعنى، كيف يكون للإنسان أن يكون له رد فعل منضبط ولا يجعل الإنسان يخطئ ويرتكب معاصي، إذ قالوا عن الشجاعة إنها الإقدام عن المهالك دون أن يكون للإنسان شعور بشيء من التردد إذا دعت الأمور إلى ذلك».

وتابع: عندما نتحدث عن الشجاعة يجب على الإنسان أن يضحي ولكن الأهم ما القضية التي يضحي من أجلها الإنسان، فالشجاعة هى قوة القلب والإقدام وعدم اللامبالاة بالعواقب إذا كان الإنسان قد وضع قدمه على الطريق المستقيم فالقدم الثابتة هي التي تعرف الحق.