رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أزهري: الشجاعة تتمثل في تضحية الإنسان من أجل قضية على الطريق المستقيم

كتب:

مريم جاد
07:57 م | الجمعة 06 أكتوبر 2023
الدكتور عبد اللطيف سليمان - عالم بالأزهر

الدكتور عبد اللطيف سليمان - عالم بالأزهر

قال الدكتور عبد اللطيف سليمان، من علماء الأزهر الشريف، إن الشجاعة هي قوة القلب وجرأته وقوة النفس وتظهر عند مواجهة الأمور الصعبة بالحياة.

معاني الشجاعة

وأضاف «سليمان» عبر برنامج «نبي الرحمة»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الجمعة: «الشجاعة تظهر بمعنى، كيف يكون للإنسان أن يكون له رد فعل منضبط ولا يجعل الإنسان يخطئ ويرتكب معاصي، إذ قالوا عن الشجاعة إنها الإقدام عن المهالك دون أن يكون للإنسان شعور بشيء من التردد إذا دعت الأمور إلى ذلك».

وتابع: عندما نتحدث عن الشجاعة يجب على الإنسان أن يضحي ولكن الأهم ما القضية التي يضحي من أجلها الإنسان، فالشجاعة هى قوة القلب والإقدام وعدم اللامبالاة بالعواقب إذا كان الإنسان قد وضع قدمه على الطريق المستقيم فالقدم الثابتة هي التي تعرف الحق.

اقرأ المزيد:

مهند السادات عبر قناة «الناس»: نصر أكتوبر روح حية تضخ العزيمة في الأجيال الراهنة

هاني الحسيني يدعو لمصر وأهلها وجيشها بخشوع عبر قناة الناس (فيديو)

قناة الناس تعلن عن خريطة برامجية خاصة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر

قناة الناس تقدم نصائح للتعامل مع المسنين في يومهم العالمي

دعاء مؤثر للشيخ أحمد تميم المراغي احتفالا بالمولد النبوي على قناة الناس

قناة الناس تقدّم احتفالية خاصة بالمولد النبوي الشريف

المفتي يهنئ الشعب المصري والرئيس السيسي بالمولد النبوي عبر قناة «الناس»

أستاذ بالأزهر يوضح عبر قناة الناس الفرق بين الإرهاصات والمعجزات

 أمين الفتوى عبر قناة الناس: الرسول هو أصل الفرحة عند المصريين

قناة الناس تذيع تسجيلا نادرا للشيخ الشعراوي عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي