قارئ بيان العبور في الإذاعة العبرية: الإسرائيليون كانوا في صدمة

قال الدكتور محمد فوزي، قارئ البيان الأول لعبور القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية من القناة في عام 1973، في الإذاعة العبرية، إن البيان جاء لهم باللغة العربية وتم ترجمته للعبرية، كما أذيع البيان في البرنامج العام وصوت العرب والخدمات الإذاعية في الوقت ذاته، مؤكدا صدمة إسرائيل من عبور الجيش المصري.

الجيش الإسرائيلي كان يتباهى بخط بارليف

وأوضح الدكتور محمد فوزي، في لقاء ببرنامج «بصراحة»، على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن الجيش الإسرائيلي كان يتباهى بخط بارليف، ويقولون: «إذا أراد العرب تحطيم خط بارليف محتاجين قنبلة ذرية وإحنا معندناش قنبلة ذرية وخط بارليف 3 حصون الأول فيها خط أنابيب لهب وهذا أصعبها لمنع أي محاولة عبور في قناة السويس».

رد فعل الإذاعيين

وتابع: «كان انطباعنا كلنا كمصريين إذاعيين في منتهى الفرحة والسعادة، وبدأنا نسترد حقنا وكرامتنا وكان فيه تفاؤل كبير وكنا بنقابل بعض بالأحضان في مبنى الإذاعة، في حين الإسرائيليين كانوا في منتهى الصدمة ورئيسة الوزراء جولدا مائير قعدت تبكي وتستنجد بأمريكا».