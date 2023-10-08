8 آلاف جنيه إيرادات فيلم مستر إكس في السينما خلال يوم واحد

حقق فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس السبت تقدر بـ8 آلاف و355 جنيهًا، وجاء في المركز السابع بقائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة حاليًا ويأتي في المراكز الستة الأولى فوي فوي فوي، حسن المصري، وش في وش، العميل صفر، أولاد حريم كريم، بيت الروبي، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء إجمالي إيرادات فيلم مستر إكس على مدار 14 أسبوع منذ انطلاق عرضه بالسينما بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2023، بنحو 32 مليون جنيه، فيما تصدر أفلام هذا الموسم فيلم بيت الروبي والذي تجاوز 130 مليونًا في 15 أسبوع عرض.

قصة فيلم مستر إكس

تدور قصة فيلم مستر إكس في إطار لايت كوميدي، من خلال مستر إكس ويقوم بدوره أحمد فهمي الذي يسعى للتفريق بين الأزواج وتطليقهم من زوجاتهم من خلال الشركة التي قام بتأسيسها لهذا الهدف، وتحدث له مفاجآت كثيرة غير متوقعة.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أنور، أس أس، رحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أكرم حسني وعمرو يوسف ومي عمر وريم مصطفى ومجدي عبدالغني، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.