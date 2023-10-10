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أمين الفتوى: يجوز إحضار الأطفال إلى المسجد أثناء الصلاة

كتب:

مريم جاد
08:49 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم إحضار الأطفال إلى المسجد أثناء الصلاة؟.

حكم إحضار الأطفال إلى المسجد أثناء الصلاة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، إن اصطحاب الأطفال إلى المساجد جائز في الأصل، وقد دلت على ذلك جملة من النصوص، كصلاته صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنت بنته، وتخفيفه الصلاة لسماع بكاء الصبي.

وأضاف أن لذلك مصالح تربوية، ما لم يترتب على ذلك أذية للمصلين وإذهاب لخشوعهم، فإن ترتب على دخول الأطفال واصطحابهم إلى المساجد أذية للمصلين لم يجز اصطحابهم.

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