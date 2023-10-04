أمين الفتوى: الإشارة من المصلي بقصد تنبيه غيره لا تبطل الصلاة

تحدث الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر قناة الناس، عن حكم رفع الصوت أثناء الصلاة لتنبيه المحيطين بأمر معين.

حكم رفع الصوت أثناء الصلاة لتنبيه المحيطين

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر برنامج «فتاوى الناس»على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «إن الإشارة من المصلي بقصد تنبيه غيره على أمر لا مانع منها ولا تبطل الصلاة، ولا بأس برفع المصلي صوته ببعض التلاوة بقصد إفهام غيره بمسألة ما».

وأضاف أنه لا مانع أن يرفع صوته بقوله: الله أكبر! أو سمع الله لمن حمده للتنبيه أنه يصلي أو يقول: سبحان الله لا مانع منه، الله أكبر، أو سبحان الله حتى ينتبه من يريد تنبيهه.