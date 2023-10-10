عالم بالأزهر: مروجو الشائعات منافقون بنص القرآن 

قال الدكتور حسن خليل، من علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى وضح للناس إن القرآن هو مصدر الهداية ومشعل النور في كل وقت وحين، فحذرنا القرآن من بعض الناس الذين كل مهنتهم نشر الشائعات والأكاذيب، مستشهدا بالآية القرآنية: «وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا».

ضعاف الإيمان والمنافقون ينشرون الأكاذيب

وتابع العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج مع الناس، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: «كل من لا يدخل الإيمان قلبه بتمامه، وضعاف الإيمان، والمنافقين، هم من ينشروا الأكاذيب والشائعات، فتجدهم يذيعوا ما يقلق الناس وينغص حياتهم، والقرآن وصفهم بشكل دقيق، وهم من ينشرون ما يقلق الناس لأهداف خبيثة».

واستكمل: «المؤمن الحق هو من يتثبت من المعلومة قبل إذاعتها، وينشر ما يفيد الناس ولا يضرهم ولا يزعجهم».