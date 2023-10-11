«الإسكان»: دفع الأعمال الجارية بالطرق ومحطات رفع الصرف في الأندلس

تفقد المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، الأعمال المتبقية من محطة رفع الصرف الصحي رقم 11 وخط الطرد الملحق بها، الذي ينقل مياه الصرف الصحي بمنطقة الأندلس وامتدادها، وتابع الأعمال الجارية بمحطة رقم 12 ومنها محطة الصرف الصحي بامتداد المستثمرين، وذلك بهدف دفع الأعمال لاستكمال منظومة الصرف الصحي في الأندلس.

كما قام المهندس عبدالرءوف الغيطي، بالمرور على أعمال الطرق الجارية بمحور 24 بطول 10 كيلومترات وعرض 75 مترا، الذي يربط بين التسعين الجنوبي والشمالي، وأعطى رئيس الجهاز توجيهات فورية لجميع الشركات العاملة بالموقع بضرورة تكثيف الأعمال على مدار 24 ساعة لسرعة الانتهاء من أعمال المحور وافتتاحه بشكل كامل أمام السكان في أسرع وقت نظرًا لأهميته إذ يعتبر من المحاور الرئيسية لتنمية منطقة بيت الوطن.

وفي سياق متصل، قام رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بالمرور على أعمال الطرق الجارية في حي جاردينيا، مؤكدا ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة اليومية وبالأخص الأرصفة، وكذا ضرورة الاهتمام بأعمال صيانة الطرق وترميم جميع مناطق القطع بالطرق التي تنتج عن أي أعمال، بجانب ضرورة عمل صيانة دورية للمسطحات الخضراء وأعمال الزراعة في جميع الأحياء.

الغيطي يتفقد امتداد غرب الجولف بالتجمع الثالث

واستكمل رئيس الجهاز، الجولة بالمرور على منطقة امتداد غرب الجولف بالتجمع الثالث، مؤكدا ضرورة تكثيف الأعمال والانتهاء من أعمال تنسيق الموقع وأعمال الطرق والزراعة بالمنطقة.