أمين الفتوى: سجود السهو يجب إذا ترك الإمام واجبا سهوا

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاده متى نسجد سجود السهو؟

متى نسجد سجود السهو

وقال «شلبي»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأربعاء، «إنَّ سجود السهو يجب إذا ترك الإمام واجبًا سهوًا، أو فعل محرمًا سهوًا، وإذا كان السهو لنقص فالأَولى فعله قبل السلام، وإن كان لزيادة فالأولى فعله بعد السلام، أما فيما يتعلق بالنية، فلا حاجة لها إن كان سجود السهو قبل السلام».

سجود السهو يجب إذا ترك الإمام واجبًا سهوًا

وتابع: «إذا بنى على غالب ظنه، إذا بنى على غالب ظنه فإنه يكون السجود بعد السلام، هذا هو الأفضل، حيث قال النبي: إذا شك أحدكم في صلاته؛ فليتحر الصواب؛ فليتم ما عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين هكذا جاء في البخاري، إذا شك أحدكم في صلاته؛ فليتحر الصواب؛ فليتم ما عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين».