«ناصر الجديدة».. حياة عصرية للأهالي في إحدى مدن الجيل الرابع

تعد مدينة «ناصر الجديدة» بمنطقة الهضبة الكائنة بالظهير الصحراوى لمدينة أسيوط، إحدى مدن الجيل الرابع، وأول مدينة ذكية دشَّنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الصعيد وأطلق عليها «ناصر»، وتضم آلاف الوحدات داخل 3 تجمعات سكنية على مساحة 6006 أفدنة، كما تم إنشاء جامعة بدر الخاصة، تزامناً مع أعمال تطوير محور الهضبة الذى يربطها بمدينة أسيوط القديمة، وتسهم المدينة فى القضاء على مشاكل الإسكان بالمحافظة، حيث تبلغ مساحة المدينة 10 أضعاف مدينة أسيوط القديمة وتتميز بقربها من المطار الدولى والطريق الصحراوى الغربى.

حسام كمال، أحد الحاصلين على وحدة سكنية بوحدات «سكن مصر»، بمدينة ناصر، قال إنّ المدينة تتميز بقربها من المحافظة ومستوى تجهيز الوحدات السكنية عالٍ من حيث التصميم والمساحات والخضرة: «الوحدات السكنية الجديدة أسهمت فى حل مشكلات السكن بمدينة أسيوط القديمة بعد أن وصلت أسعار الشقق لأسعار خيالية، ومن المتوقع أن تشهد المدينة إقبالاً كبيراً من المواطنين، وخصوصاً بعد افتتاح جامعة بدر الخاصة التى أقبل عليها الطلاب كونها تضم مجموعة من الكليات والتخصصات المؤهلة لسوق العمل».

تضم 3 تجمعات سكنية وحضانات ومساجد ومدارس.. ومحور يربطها بمدينة أسيوط القديمة لخدمة السكان

وأوضح «كمال» لـ«الوطن» أن ما يميز مدينة ناصر الجديدة ارتفاعها عن منسوب الأرض، ما يجعل طقسها معتدلاً فى فصل الصيف، وبالتالى يمثل الطقس نقطة جذب للسكان من مختلف أنحاء المحافظة: «تتميز المدينة أيضاً بأسعار مناسبة للوحدات السكنية والأراضى بخلاف مدينة أسيوط القديمة، وكذلك وجود طريق خاص يصل إلى المدينة ويربطها بالمدينة الأم، والمسافة التى يقطعها المواطن قريبة جداً، مما يسهل عليها الذهاب والعودة إلى مقر عمله إذا كان فى أسيوط القديمة دون عناء».

وقال عمرو محمد، طالب، إنّ وجود جامعة بدر بمدينة ناصر الجديدة أسهم بشكل كبير فى نجاح المدينة، لأن الجامعة وفَّرت خطوط مواصلات إلى مختلف أنحاء المحافظة، ما قضى على مشكلة المواصلات فى المدينة، كما أسهم فى إقبال طلاب الجامعة على السكن بالمدينة، لافتاً إلى أنها تلقى اهتماماً كبيراً من قِبل الدولة: «خلال وقت قصير تم تنفيذ عشرات المشروعات وإنشاء جامعة خاصة تضم العديد من الكليات والبرامج التعليمية التى تؤهل لسوق العمل، وذلك يعد إنجازاً لجذب مزيد من الطلاب والأهالى إلى مدينة تعد فى مراحلها الأولى».

وأضاف أن مدينة ناصر التى تخلد اسم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ابن قرية «بنى مر»، بمحافظة أسيوط، تشهد إقبالاً من المستثمرين والشركات العقارية كونها تبعد مسافة قليلة جداً عن مطار أسيوط الدولى، وذلك يميز المدينة عن غيرها من المدن الجديدة، وكذلك تطل المدينة على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوى الغربى، ما أسهم فى إنشاء مجمعات صناعية جديدة بالمدينة وخلق المئات من فرص العمل للقاطنين بها.