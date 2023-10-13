«إيهاب»: حلمي بالحصول على شقة تحقق في مدينة «ناصر الجديدة»

«مدينة ناصر الجديدة مثلت بداية جديدة لحياتى»، هكذا وصف إيهاب سعد، موظف من إحدى قرى محافظة أسيوط، سعادته بإنشاء تلك المدينة التى فتحت آفاقاً للتنمية وخلقت مجتمعاً عمرانياً لخدمة الشباب والأسر، لافتاً إلى أنه لم يمتلك أى وحدات سكنية بمدينة أسيوط، واقتصر حلمه على شراء وحدة سكنية، وبعد تدشين الدولة لمدينة ناصر الجديدة بمنطقة الهضبة الغربية، وطرح وحداتها السكنية للجمهور تقدم بأوراقه للجهات المعنية وحصل على وحدة بـ«سكن مصر» المجهز على أعلى مستوى، كون المدينة من مدن الجيل الرابع.

تصميمات رائعة وخدمات متطورة ووسائل نقل حديثة

«ما يميز مدينة ناصر الجديدة، أنها أول مدينة ذكية على مستوى محافظات الصعيد، تضم جميع الخدمات والمرافق بنظام التحكم الإلكترونى، فضلاً عن رقابة جميع شوارع المدينة بالكاميرات»، قالها «سعد»، معرباً عن سعادته بانضمامه لهذا التجمع السكانى الجديد، مشيراً إلى أن الخدمات المتطورة والتصاميم الرائعة للوحدات مثلت مصدراً لجذب الأهالى للسكن فيها خاصة بعد افتتاح جامعة خاصة قصدها الطلاب من جميع محافظات الصعيد نظراً لاحتوائها على برامج تعليمية متطورة تؤهل الشباب لسوق العمل المحلية والإقليمية.

وقدم «سعد» نصيحة للشباب المقبل على الزواج والأسر التى تبحث عن سكن راقٍ بالتوجه إلى مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط: «المدينة تتميز بأنها تضم أنواعاً مختلفة من الوحدات بينها السكن الاجتماعى لمحدودى الدخل وسكن مصر لمتوسطى الدخل، فضلاً عن إمكانية الحصول على أراضٍ لبنائها فى تلك المدينة الذكية التى تتوفر بها الخدمات والمرافق كافة».