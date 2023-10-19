الشرقيــة بناء وتطوير في 500 قرية بجميع القطاعات الحيوية

شهدت محافظة الشرقية تدشين العديد من المشروعات التنموية، والخدمية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة التنمية الاستراتيجية، ووفق رؤية مصر 2030، حيث تعد من المحافظات الكبرى وتضم أكثر من 500 قرية و5090 تابعاً، تشهد جميعها أعمال بناء وتطوير بمختلف القطاعات الحيوية والمرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.

وأسهمت المشروعات التى تم إنجازها فى تغيير شكل الحياة والنهوض بقطاعات «مياه الشرب والصرف الصحى، الطرق، الإسكان، التعليم، الشباب والرياضة، الأبنية التعليمية، الصحة، التموين، الطب البيطرى»، فضلاً عن أن حجم الاستثمارات فى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية خلال العشر سنوات الماضية تخطى 65 مليار جنيه.

وجرى الانتهاء من تنفيذ 93 مشروعاً خدمياً وتنموياً بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه تم افتتاحها خلال سبتمبر الماضى.

وفى إطار مبادرة «حياة كريمة» الجارى تنفيذها بمركز «الحسينية» تم الانتهاء من 553 مشروعاً وجارٍ تنفيذ 312، من إجمالى 913 مشروعاً، وبلغت نسبة التنفيذ 82%، إضافة إلى العديد من مشروعات التطوير والترفيه، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن.