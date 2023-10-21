عضو بـ«الشيوخ»: قمة القاهرة للسلام «نقطة فارقة» في تاريخ القضية الفلسطينية

أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، أن قمة القاهرة للسلام، المقرر لها اليوم، تعد خطوة في غاية الأهمية من جانب الدولة المصرية لحشد الدول الإقليمية والدولية الفاعلة لدعم التحركات المصرية لمعالجة شاملة للقضية الفلسطينية، وتوفير ممر آمن وعاجل لتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، والتأكيد على الرفض القاطع لأي محاولات ترمى لتصفية القضية الفلسطينية على أساس دعوات النزوح أو سياسات التهجير، ويعمل على إعادة الزخم العالمي للقضية الفلسطينية بعد تهميش دام لعدة عقود نتيجة عدم قبول الجانب الإسرائيلي بالحل التفاوضي القائم على تفعيل عملية الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين.

إقبال واسع للمشارمكة في قمة السلام

وأضاف «اللمعي»، أن أهمية قمة القاهرة للسلام أنها شهدت إقبالا واسعا مع قادة وزعماء العالم، إذ يشارك في القمة 31 دولة و3 منظمات دولية حتى الآن، وزعماء كلا من قطر، تركيا، اليونان، فلسطين، الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، العراق، إيطاليا، قبرص، بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، ورؤساء وزراء كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وقبرص، وتركيا والبرازيل، وكذلك حضور المبعوث الخاص لدولة الصين، والبعوث الخاص الأمريكى، ووزير الشئون الخارجية المغربى، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسي، ورئيس المجلس الأوروبي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قمة القاهرة للسلام، هي تحول كبير في الدور المصري بشأن القضية الفلسطينية، إذ لا تكتفي بدور الوسيط، الذي يسعى للتهدئة إلى رعاية القضية الفلسطينية بشكل كامل، في ظل استمرار الجانب الإسرائيلى فى جرائمه سواء في قطاع غزة من قتل للمدنيين العزل وقصف المنشآت المدنية والمستشفيات ودور العبادة، واستفزازاته ضد الفلسطينيين باقتحام المسجد الأقصى المبارك وبناء المزيد من المستوطنات وشن عمليات عسكرية على غزة والضفة والتنكيل بأهالي القدس.

رفض تصفية القضية الفلسطينية

وأشار «اللمعي»، إلى أن الدولة المصرية ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وتتصدى بمنتهى الحسم لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتعمل بتنسيق مشترك مع أطراف فاعلة فى المشهد الإقليمي والدولي من أجل تنسيق الجهود الدولية وبحث كل الطرق لإنهاء التصعيد الحالي والوصول إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية يحفظ حقوق الفلسطينيين في دولتهم، لافتًا إلى أن قمة القاهرة للسلام أهم حدث دولي لتناول القضية الفلسطينية ستشكل نقطة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية.