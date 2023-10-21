قيادات نسائية بالمصري الديمقراطي الاجتماعي يزرن اتحاد المرأة الفلسطينية

زار اليوم وفد من نساء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مقر اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة؛ للتضامن معهن في هذه الأوقات العصيبة التي تشهدها القضية الفلسطينية جراء القصف المستمر لقطاع غزة على مدار الأسبوعين الماضيين، ولتقديم واجب العزاء في استشهاد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الأبي، وتعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

قيادات نسائية بالمصري الديمقراطي الاجتماعي

وأكد الوفد النسائي، تضافر جهود الحزب قيادة وأعضاء لتقديم أوجه الدعم المختلفة لأهالي قطاع غزة المحتل، ومنها تنظيم حملات التبرع بالدم لمصابي غزة، وجمع التبرعات.

كما أوضح الجهود المبذولة من قبل الحزب في تنظيم لقاءات مع ممثلي البعثات الدبلوماسية الأجانب لطرح عدالة القضية الفلسطينية، وحق الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على أراضيهم المحتلة منذ عقود طويلة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم والذي يعتبر جريمة حرب.