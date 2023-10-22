38 مليونا و600 جنيه حصيلة إيرادات «العميل صفر» في 9 أسابيع عرض سينمائي

حقق فيلم العميل صفر، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس السبت تقدر بـ105 آلاف و879 جنيهًا، وجاء في المركز الرابع بقائمة الإيرادات اليومية، حيث سبقه أفلام فوي فوي، الخميس اللي جاي، وش في وش، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء إجمالي فيلم العميل صفر، على مدار 9 أسابيع عرض بالسينما نحو 38 مليونا و600 ألف جنيه، ويعد أول بطولة منفردة للفنان أكرم حسني بعد مشاركته في مجموعة من البطولات الجماعية.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة النبوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

قصة فيلم العميل صفر

تدور قصة فيلم العميل صفر في إطار كوميدي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، الذي يتخذ من جيمس بوند قدوة له، ويحلم بأن يكون مثله يومًا، الأمر الذي يضعه في العديد من الأزمات ويضطر إلى التدخل لحلها بطريقته.