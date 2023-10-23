«الأوقاف» تنظم الدورة الدولية الثانية لأئمة وطلاب الهند الأربعاء

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عبر صفحتها الرسمية، موعد بدء الدورة الدولية الثانية لأئمة وطلاب جامعة مركز الثقافة السنية بالهند، حيث أشارت الوزارة إلى أنّ الدورة ستنطلق يوم الأربعاء القادم (عن بعد)، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر ‏وخارجها.

إطلاق الدورة الدولية لقضايا الفقه ‏الإسلامي

وتطلق وزارة الأوقاف الدورة الدولية بعنوان التجديد في قضايا الفقه ‏الإسلامي؛ لأئمة وطلاب جامعة مركز الثقافة السنية بدولة الهند (أونلاين)، في الفترة من 25 إلى 26 أكتوبر 2023م، وسيحاضر فيها مجموعة ‏من كبار العلماء المتخصصين في الشأن الديني.

المحاضرين في دورة وزارة الأوقاف

وحول المحاضرين في تلك الدورة فهم:

‏‏ 1- أ.د/ عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية.‏‏

2-أ.د/ سامي الشريف أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية.

‏‏3- أ.د/ عطا السنباطي عميد كلية الشريعة والقانون.‏‏

4- أ.د/ أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق.