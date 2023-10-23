رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الأوقاف» تنظم الدورة الدولية الثانية لأئمة وطلاب الهند الأربعاء

كتب:

إسراء سليمان ورؤى ممدوح
12:39 م | الإثنين 23 أكتوبر 2023
وزارة الأوقاف المصرية

وزارة الأوقاف المصرية

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عبر صفحتها الرسمية، موعد بدء الدورة الدولية الثانية لأئمة وطلاب جامعة مركز الثقافة السنية بالهند، حيث أشارت الوزارة إلى أنّ الدورة ستنطلق يوم الأربعاء القادم (عن بعد)، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر ‏وخارجها.

إطلاق الدورة الدولية لقضايا الفقه ‏الإسلامي

وتطلق وزارة الأوقاف الدورة الدولية بعنوان التجديد في قضايا الفقه ‏الإسلامي؛ لأئمة وطلاب جامعة مركز الثقافة السنية بدولة الهند (أونلاين)، في الفترة من 25 إلى 26 أكتوبر 2023م، وسيحاضر فيها مجموعة ‏من كبار العلماء المتخصصين في الشأن الديني.

المحاضرين في دورة وزارة الأوقاف

وحول المحاضرين في تلك الدورة فهم:

‏‏ 1- أ.د/ عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية.‏‏

2-أ.د/ سامي الشريف أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية.

‏‏3- أ.د/ عطا السنباطي عميد كلية الشريعة والقانون.‏‏

4- أ.د/ أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق.

اقرأ المزيد:

وزير الأوقاف يوجه رسالة إلى حكام العالم: أوقفوا آلة الحرب والدمار في غزة

وزير الأوقاف: الإنسانية الحقيقية لا تتجزأ ولا تقبل ازدواج المعايير

«الأوقاف»: انعقاد 31 درسا منهجيا للواعظات بمختلف المحافظات

إمام بـ«الأوقاف»: الصمت عن الإثم محرم ومن يكتم شهادة الحق «عاص»

وزير الأوقاف: تجهيز 250 طن مساعدات لغزة

وزير الأوقاف: الرئيس السيسي أعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة

وزير الأوقاف في رسالة باللغة العبرية: عهد إبادة الأمم واحتلالها انتهى

«الأوقاف» تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة.. «سيناء الأرض المباركة»

وزير الأوقاف: مواقف الرئيس السيسي في القضية الفلسطينية مشرفة لكل عربي

وزير الأوقاف الجزائري يشيد بدور مصر في دعم القضية الفلسطينية
بقلم إسراء سليمان ورؤى ممدوح