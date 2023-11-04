لقطات من قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل الأسير خالد خروشة (صور)

نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» مجموعة من صور منزل الأسير خالد خروشة الذي قصفته قوات الاحتلال أمس الجمعة في المساكن الشعبية شرق مدينة نابلس حتى أصبح «كوم تراب».

قصف منزل الأسير خالد خروشة

وأوضحت الوكالة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية فجرت منزل الأسير خالد خروشة شرق مدينة نابلس، أمس الجمعة، مضيفة أن الانفجار أدى إلى تدمير إطارات النوافذ وتصاعد الدخان والنيران من المنزل، وتضرر المنازل المحيطة.

وأضافت أن منزل الأسير خالد خروشة الذي يقع بمدينة نابلس تبلغ مساحته 150 مترا مربعا، ويتكون من 4 طوابق، وتسبب التفجير في تدمير المبنى تماما.

وتابعت أن قوات الاحتلال أجبرت عائلة الأسير خالد خروشة على الخروج من المنزل، والجيران من المنازل القريبة، ثم تم سماع دوي انفجار مرتفع.

اعتقال الأسير خالد خروشة

كانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير خالد خروشة في مارس الماضي، خلال اقتحامها مخيم عسكر.

ووجه الاحتلال للأسير خالد خروشة تهم تقديم المساعدة لوالده الشهيد عبدالفتاح خروشة في تنفيذ عمليات قتالية أسفرت عن مقتل مستوطنين في فبراير الماضي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت في بيان صدر عنها في وقت سابق اليوم السبت، أن حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى 9572 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وتابعت أن 9425 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 147، والجرحى إلى أكثر 2200، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي، موضحة أن أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.