خسائر قوات الاحتلال.. مقتل 4 جنود وصافرت الإنذار تدوي في تل أبيب

تكبدت قوات الاحتلال الإسرائيلية خسائر كبيرة منذ بداية عملية طوفان الأقصي في السابع من أكتوبر الماضي، مما يجعلها تشن غارات جوية متكررة على قطاع غزة في محاولة لتحسين صورتها أمام شعبها ولتفادي حدوث انفلات أمني، وفق ما نشرت قناة القاهرة الإخبارية.

وفيما يلي، نرصد في التقرير خسائر قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية، وفق ما جاء بقناة القاهرة الإخبارية

ارتفاع عدد قتلي جيش الاحتلال

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد القتلى بين ضباطه وجنوده الذين قتلوا في الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر إلى 345 قتيلا.

وخلال الـ24 ساعة الأخيرة أعلنت قوات الاحتلال مقتل 4 من قواته في الاشتباكات الجارية في قطاع غزة، بينهم قائد سرية، خلال الساعات القليلة الماضية.

وتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة، جراء الهجمات التي شنتها الفصائل الفلسطينية، بالاعتماد على العديد من الأسلحة، منها قذائف «الياسين 105»، التي استخدمها مؤخرًا للتصدي لقوات الاحتلال التي تتوغل في قطاع غزة، لما تتمتع به هذه القذائف من قدرة تدميرية عالية.

اشتعال الحدود الشمالية الفلسطينية

كما شهدت الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة اشتباكات وذلك بعد رشقات صاروخية متتالية قال الجيش الإسرائيلي إن مصدرها جنوب لبنان، وأن هناك العديد من الصواريخ التي تصدت إليها الصواريخ المضادة للدروع أو اُسْتُخْدِمَت القبة الحديدية، وبعض الصواريخ التي سقطت في مناطق مفتوحة.

مظاهرات في تل أبيب

وشهدت شوارع تل أبيب مظاهرات حاشدة تطالب رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالاستقالة فورًا.

وجاء ذلك بعد صدامات بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية أمام مقر إقامة نتنياهو.

صافرات الإنذار تدوي في عسقلان والنقب وغلاف غزة

كما دوت صافرات الإنذار في عسقلان والنقب وغلاف غزة، نقلًا عن قناة القاهرة الاخبارية.

الفصائل الفلسطينية تقصف تل أبيب

وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، قصفها تل أبيب ردًا المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، وفق ما نقلت القاهرة الإخبارية نقلا عن وسائل إعلام فلسطيني.

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب، حيث تم اعتراض 10 صواريخ على الأقل فوق تل أبيب، وذلك بحسب ما أفادت به مراسلة قناة القاهرة الإخبارية.