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«الأوقاف»: اعتماد 14 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين

كتب:

رؤى ممدوح
01:20 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
وزارة الأوقاف المصرية

وزارة الأوقاف المصرية

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، اعتماد 14 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين.

أسماء الناجحين

كما نشرت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من محافظة (المنوفية) من خريجي دور مايو 2023م المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي الكليات الشرعية والعربية دور مايو 2023م ، لافتة إلى أنه سيتم نشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى.

كما أوصت الوزارة، بأنه على المديريات استكمال الملف وتمكين الناجحين من أداء خطبة الجمعة، فور استكمال الملف شاملاً الآتي:

- نسخة من أصل المؤهل.

- صورة الرقم القومي.

- صورتين شخصيتين حديثتين.

- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه على المديريات استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو.

 

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