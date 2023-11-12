من غير إيدين.. «جنة» تتفوق بالدراسة وتساعد والدتها بالأعمال المنزلية

ولادتها دون أطراف لم يمنع «جنة» من تحقيق أحلامها التي طالت السماء، لم ترَ نفسها يوما ينقصها شيء، وهو ما دفع الجميع إلى النظر إليها كفتاة طبيعية متفوقة على قدر كبير من المسؤولية رغم سنها الصغير، جعلها تقدم للآخرين نموذجا للتحدي وقوة الإرادة والاعتزاز بالنفس.

ترسل كل يوم بأعينها الجميلة نظرات ذات مغزى تملؤها الحماسة واللهفة يعلمها معلمها جيدا بمدرسة خديجة يوسف بدمنهور، فهي تريد الإجابة على السؤال المطروح ولا تتمكن جنة محمد توفيق الطالبة بالصف الثاني الابتدائي من رفع يدها مثل أقرانها كونها ولدت بدونها، فيشير لها المعلم ليغمر قلبها فرحة وسعادة المتفوق بأدائه، لتقف وتذهب ناحية السبورة وتلتقط القلم بقدمها الصغيرة لتكتب جنة إجابتها وسط مشاعر من الفخر والاعتزاز من معلمها وأقرانها.

تفوق دراسي ومساعدة والدتها بالمهام المنزلية

«جنة الدنيا والآخرة» بهذه الكلمات بدأ محمد توفيق والد جنة، كاشفا أن وجود «جنة» في حياتهم يفتح لهم أبواب الرزق والخير له ولأفراد أسرته، وهو ما دفعه مع والدتها لتغيير اسمها من نيروز إلى جنة، «ربنا بيكرمنا كلنا بسببها لسه أخواتها واخدين دعوات لدخول المكتبة العامة بدمنهور مجانًا بسبب تفوقها وتكريم مدير المكتبة لها وحاجات زي كده كتير طول الوقت».

كتابة على طاولة مخصصة

تجمع «جنة» أشياءها من المنضدة التي صنعها لها والدها خصيصا لكي تتمكن من الكتابة مثل أقرانها بالمدرسة باستخدام قدمها، وتهرول إلى منزلها تستخدم كرسيا مزودا بخاصية الصعود والنزول لكي تساعد والدتها في المهام المنزلية وجلي الأواني والأطباق، بحسب ما ذكر والد جنة في تصريحاته لـ «الوطن».

إنهيار ورضا ثم سعادة غامرة بالطفلة المتفوقة

ويحكي «توفيق» أنه قابل خبر إعاقة ابنته وولادتها دون أطراف بالمستشفى بالانهيار، وأنه سارع لطلب المشورة الطبية من طبيبة بالاسكندرية التي أخبرته أنها حالة نادرة وليس لها أي سبب طبي، لافتا إلى أن تحمل ابنته للمسؤولية بصورة تفوق عمرها وشعورها بأنه لا ينقصها شيء، جعلهم يعاملونها كفتاة طبيبعة مثل بقية أخواتها التي تصغرهم بعد أن تملكت من قلبهم، خاصة مع الإشادات المستمرة التي تحصل عليها بسبب تفوقها الدراسي وتميزها الدائم.