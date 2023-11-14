«الأوقاف»: بدء التوافد على مقرأة كبار القُرّاء بمسجد الحسين

أعلنت وزارة الأوقاف، بدء توافد القراء على مقرأة كبار القراء في مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، اليوم الثلاثاء.

وأشارت وزارة الأوقاف المصرية عبر صفحتها الرسمية، إلى انطلاق مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع المدني من طريق الشاطبية اليوم، في إطار دورها في خدمة القرآن الكريم، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم.

تفاصيل المقرأة

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنّ المقرأة ستكون برئاسة القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع، وعضوية كل من القارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ فتحي خليف، والقارئ الشيخ ماهر الفرماوي، والقارئ الشيخ محمد محمود المتولي، والقارئ الشيخ أحمد مكي، والقارئ الشيخ أحمد عبد الهادي، والقارئ الشيخ صالح أبو القاسم.

بداية التلاوة في المقرأة

ولفتت إلى أنّ التلاوة ستبدأ من قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [سبأ: 24]، حيث سيتم إذاعتها في بث مباشر.

احتفالات مولد الحسين

وشهد جامع وساحة الحسين بالقاهرة التاريخية احتفالات بمولده يوم الثلاثاء الماضي وسط حضور كثيف وابتهالات واسعة، ابتهاجاً بحفيد النبي صلى الله عليه وسلم.