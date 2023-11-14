«الأوقاف»: انعقاد 64 ندوة علمية في المساجد الكبرى بالمحافظات

قالت وزارة الأوقاف المصرية عبر صفحتها الرسمية، إنه أقيمت أمس الاثنين 13/11/2023م بعد صلاة العشاء (64) ندوة علمية تحت عنوان " التمسك بالأمل والعمل وقت الأزمات"، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.

تفاصيل الندوة العلمية

وحول التفاصيل فقد جاءت على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت ندوة بمسجد عثمان بن عفان – بالرحاب – القاهرة الجديدة، ومسجد العروبة - ش مؤسسة الزكاة – البركة، ومسجد الإحسان – الشروق.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيمت ندوة بمسجد الشامخية – بنها أول، ومسجد كريستال عصفور- شبرا، ومسجد الكبير الفقهاء - شبين القناطر، ومسجد النور - المنشية – بنها ثان، ومسجد المجمع الإسلامي - العبور.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيمت ندوة بمسجد الشيخة نور الصباح - طنطا، ومسجد المحجوب - المحلة أول، ومسجد السلام الشال – طنطا.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت ندوة بمسجد فريد المصري – توريل - شرق المنصورة، ومسجد دليور – غرب المنصورة، ومسجد الجمال - غرب المنصورة، ومسجد السادات - دكرنس، ومسجد الإيمان – شرق المنصورة، ومسجد محمد بك قزامل- أجا.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيمت ندوة بمسجد كفر الشيخ عطية- التل الكبير، ومسجد بدر - الشيخ زايد – الإسماعيلية.

إقامة ندوات علمية مختلفة

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت ندوة بمسجد أبو العزايم - سيدي سالم غرب، ومسجد الخزعلي – الحمراء – كفر الشيخ، ومسجد الكبير - أريمون – كفر الشيخ، ومسجد العمري- شباس الشهداء- بدسوق، ومسجد قبيبة البحري – دسوق بحري.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيمت ندوة بمسجد الأفراد – ع الأفراد – مطروح.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت ندوة بمسجد الاستقامة – مركز الخارجة، ومسجد المجمع الإسلامي بالداخلة– مركز الداخلة.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيمت ندوة بمسجد الحاج فهمي – عزبة بلبل – بندر بني سويف.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيمت ندوة بمسجد الخلفاء- ش الهلالي - أسيوط، ومسجد الحرمين- ش رياض- المحطة، ومسجد عمر مكرم- الزهراء – أسيوط، ومسجد الكبير- بالوليدية – شمال المدينة، ومسجد الحق - السادات –أسيوط، ومسجد بدر – شركة المحاريث – أسيوط.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيمت ندوة بمسجد أبو بكر الصديق – سفاجا.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيمت ندوة بمسجد أبي المكارم قبلي - شبين الكوم، ومسجد سيدي خليل قبلي - شبين الكوم.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيمت ندوة بمسجد القطب – سوهاج، ومسجد الزهراء– سوهاج، ومسجد العصارة - بني حميل، ومسجد الأنصاري – طهطا.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيمت ندوة بمسجد صلاح الدين - بندر الأقصر، ومسجد القاضي- كراع – أصفون، ومسجد النور – بالقرنة، ومسجد الرحمة- بندر إسنا، ومسجد إبراهيم الخليل – أرمنت، ومسجد الرحمن - أرمنت.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيمت ندوة بمسجد السد العالي بدمنهور.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيمت ندوة بمسجد الشعراوي – سقارة- البدرشين أول، ومسجد النيل- كورنيش النيل- الدقي، ومسجد الصباح– الهرم.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت ندوة بمسجد الشيخ جودة - منيا القمح، ومسجد أبو العز- ديرب نجم، ومسجد أبو عامر- الزقازيق، ومسجد عبد العزيز حجازي- شرق الزقازيق، ومسجد العسال جنوب- أبو حماد، ومسجد الفتح بالزقازيق – غرب الزقازيق.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت ندوة بمسجد الفرماني- العريش، ومسجد السلام- أبو صقل- العريش.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيمت ندوة بمسجد نبي الله داود- السلام 2- عتاقة.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت ندوة بمسجد عصر الإسلام- سيدي جابر، ومسجد الإخلاص- سبورتنج.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيمت ندوة بمسجد الحق المبين – طور سيناء.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيمت ندوة بمسجد عبد الرحمن زيان – دير مواس.