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أستاذ علاقات دولية: ازدواجية المعايير عالميا بدأت من أوكرانيا وانكشفت بغزة

كتب:

مريم جاد
01:10 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية

أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية

قال أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية، إن ازدواجية المعايير ظهرت بالمرحلة الأولى عند حدوث حرب أوكرانيا، حيث لاحظنا تعاطف الكيان الأووربي تجاه الشعب الأوكراني في مواجهة روسيا، وخرج الإعلام يندد بأعمال القتل التي تحدث في أوكرانيا، وردد بعض المسميات التي تؤكد على العنصرية، في حين كانت توجد مجازر في سوريا وفلسطين واليمن والعراق لم يدينها أحد، ولم تتم مهاجمة أي حكومة غربية قامت بقتل الشعوب العربية.

دعم أمريكا لإسرائيل مستمر

وأضاف«شعث» خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن الكيان الغربي يتعامل بمكيالين، حيث ذهبت الولايات المتحدة إلى العراق تحت زعم أنها ستقوم بحمايتها، مع الشعب العراقي والسوري والفلسطيني وغيرهم وكل ذلك كذب، فهم يدعمون الاحتلال الإسرائيلي بكل الأسلحة والإمكانيات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية.

وتابع: أن ازدواجية المعايير موجودة، وما يفضح ذلك حاليا أكاذيب حكومة الاحتلال  منذ 7 أكتوبر، والتسويق للعالم بأن هناك ذبح أطفال ومجازر، ورواية الصورة بشكل غير مسبوق، وأن هناك إرهابيين يهاجمون المواطنين، ليبدأ العالم في إدانة ومهاجمة كل ذلك تحت مقولة دفاع إسرائيل عن نفسها، حتى خرجت الصورة الحقيقية وأدانت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفسها.

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