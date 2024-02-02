خطوات الاستعلام عن جلسة في المحكمة.. اعرف الموعد وأنت في بيتك

في ظل التكنولوجيا والتحول الرقمي الذي تقره الحكومة في مؤسسات الدولة المختلفة، تسعى العديد من الجهات الحكومية والمصالح والهيئات إلى تقديم خدماتها إلكترونيا لمواكبة هذه التطورات من جانب والتسهيل على المواطنين من جانب أخر، وتتيح وزارة العدل طريقة الاستعلام عن جلسة في المحكمة للمواطنين دون الحاجة إلى توكيل محام أو ذهاب صاحب الشأن إلى المحكمة.

تفاصيل الاستعلام عن جلسة في المحكمة

وتستعرض «الوطن» خطوات الاستعلام عن جلسة في المحكمة، في إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة.

وتقدم وزارة العدل، عدد من الخدمات الكترونية للمواطنين عبر موقعها الرسمي، ومن بينها خدمات الاستعلام جلسة في المحكمة أو دعوى أو حكم قضائي دون الحاجة للذهاب إلى المحاكم، بهدف التيسير على المواطنين من حيث توفير الوقت والجهد.

خطوات الاستعلام عن جلسة في المحكمة

وجاءت خطوات الاستعلام عن جلسة في المحكمة على النحو التالي:

- تصفح موقع وزارة العدل من هنــــــــا.

- ستظهر قائمة إدخال البيانات المطلوبة وهى:

- تحديد نوعية درجة التقاضي سواء في محاكم النقض أو الاستئناف أو الابتدائية أو الجزئية.

- عنوان المحكمة.

- نوع القضية.

- الدائرة التي تنظر الدعوى.

- تاريخ الجلسة.

وبمجرد إدخال البيانات المطلوبة بشكل سليم والضغط على البحث سيظهر موعد رول الجلسة.

الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل

وبخلاف الاستعلام عن جلسة في المحكمة، هناك 3 خدمات إلكترونية تتعلق بالمحاكم تقدمها وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني، يمكن لأى مواطن الدخول عبر موقعها الرسمى من هنا أو عبر بوابة مصر الرقمية واستخدامها دون الحاجة لتوجه إلى المحاكم.

وتتمثل الخدمات الثلاثة فى الآتى:

1- الاستعلام عن موقف دعوى

بمجرد الدخول على الموقع ستظهر قائمة ادخال البيانات المطلوبة وهى تحديد نوعية درجة التقاضي، واسم المحكمة، ونوع الدعوى، وسنة الدعوى، ورقم الدعوى، وبمجرد إدخال البيانات بشكل سليم والضغط على البحث يظهر موقف الدعوى.

2 -الاستعلام عن رول دعوى

بعد الدخول على موقع وزارة العدل تظهر الخانات المطلوب ملئها، والتي تتطلب درجة التقاضى واسم المحكمة، ونوع الدعوى، ورقم الدائرة، ورقم الدعوى، والسنة، وتاريخ الجلسة.

3- الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه

يتم الدخول على موقع الوزارة ستظهر الخانات المطلوب ملئها والتي تتطلب درجة التقاضي واسم المحكمة، ونوع الدعوى، والسنة.

مميزات الاستعلام عن جلسة في المحكمة إلكترونيا

- يمكن الاستعلام الاستعلام عن جلسة في المحكمة، ومعرفة المعلومات الخاصة بالمحاكم الجنائية والمدنية، بدرجاتها الابتدائية والاستئناف والجزئية، ويمكن معرفة النتائج الآتية.

- معرفة قرار آخر جلسة صدر من المحكمة في الدعوى.

- معرفة معلومات عن جميع الدعاوى المقيدة برول معين.

-الاستعلام عن حالة الدعوى وجميع قراراتها السابقة وجلستها القادمة والخدمة عامة إلا أن تكون المعلومات محجوبة عن بعض الجمهور.

تكلفة الاستعلام عن جلسة في المحكمة

- تقدم تلك الخدمة بشكل مجاني، مهما بلغ عدد مرات الاستعلام.

خدمات جديدة بوزارة العدل

ووجهت وزارة العدل بتعميم خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار، التي تخضع لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 وتعديلاته بكافة فروع التوثيق المربوطة على شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، دون التقيد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر، اعتباراً من 1-11-2023.

وكانت هذه الخدمة كانت تقتصر على الفرع الكائن به عنوان العقار أو محل الإقامة، وأصبحت متاحة في 572 فرع توثيق اعتباراً من أول نوفمبر 2023، لتشمل جميع فروع التوثيق المُميكنة المنتشرة على مستوى الجمهورية بالقاهرة الكبرى والوجهين البحري والقبلي ومكاتب البريد وفروع توثيق الشباك الواحد والمراكز التجارية والاندية وفروع توكات الاتصالات وكذا سيارات التوثيق المتنقلة.

نقل مقر وزارة العدل إلى العاصمة الإدراية

وانتقل مقر وزارة العدل إلى العاصمة الإدارية منذ شهر يوليو الماضي، وذلك بعد استكمال كافة التجهيزات اللوجستية والتقنية، وكان مسئولو الوزارة على مدار ثلاثة أشهر سابقة تواجدوا تدريجيًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية رفقة الأطقم الفنية والإدارية، لمتابعة تنفيذ التجهيزات اللازمة وإزالة المعوقات؛ تمهيدًا لبدء العمل بشكل كامل اعتبارًا من يوليو الجاري، وذلك في إطار التحول نحو منظومة إدارية متطورة تنطلق من العاصمة الإدارية الجديدة.