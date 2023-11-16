جمال شقرة: المستوطنون الإسرائيليون سمموا الآبار في الثلاثينيات لإبادة الفلسطينيين

قال الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إنّ إسرائيل كيان إرهابي منذ إعلان قيامها، مؤكدًا أن الوثائق المصرية والبريطانية وغيرها تشير إلى تسميم الآبار في الثلاثينيات لإبادة الشعب الفلسطيني ثم بعد ذلك أنفذوا عمليات ذبح قرى بالكامل قبل إعلان قيام هذا الكيان.

علاقة مصر بالقدس وفلسطين وثيقة

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «هناك قصص لمذابح كثيرة لقرى كاملة، وما يحدث في غزة الآن مختلف بسبب غطرسة القوة ودعم الولايات المتحدة الأمريكية، أما بالنسبة إلى مصر فإنها في القلب في هذه الأحداث، وعلاقة مصر بالقدس وفلسطين وثيقة جدا».

وتابع أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر: «هذه العلاقات بدأت في التاريخ المصري القديم، ولكن عند الحديث عن الطمع في سيناء والضغط على مصر ومحاولة استقطاع سيناء من مصر محاولات قديمة لكن الحركة الوطنية المصرية والتاريخ الحديث والمعاصر تقف بالمرصاد مثل تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أنه لا حديث حول مشروع تبادل الأرض أو استقبال الفلسطينيين لأن هذا يعني تصفية القضية الفلسطينية».