الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة خاصة.. 7 مستندات أساسية

حددت الإدارة العامة للمرور، الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة خاصة، وهي أوراق أو مستندات يجب على الراغبين توفيرها قبل الذهاب إلى الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية للحصول على رخصة القيادة.

استخراج رخصة قيادة خاصة عن طريق النت

وفي إطار حرص «الوطن» على توفير كل ما يهم متابعين وقرائها، نستعرض خلال التقرير التالي، الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة خاصة، وفقا لما أعلنت عنه الإدارة العامة للمرور، للأشخاص الأكبر من 18 عاما، وقد جاءت على النحو التالي:-

- صورة من بطاقة الرقم القومي مع اطلاع الموظف على الأصل.

- إحضار صورة من شهادة التخرج، والإطلاع على الشهادة الأصلية.

- إدخال البيانات على نموذج رقم 256 للحصول على رخصة قيادة خاصة، وهو نموذج متوفر بمقر إدارة المرور.

- 4 صور شخصية حديثة مقاس 4 * 6 بخلفية بيضاء.

- تقديم أصل شهادة الكشف الطبي.

- اجتياز اختبارات الإشارة والقيادة في المرور.

- دفع الرسوم المقررة.

مصاريف استخراج رخصة قيادة خاصة 2024 لأول مرة

هذا وقد جاءت رسوم تجديد رخصة القيادة الخاصة، بالنسبة لمن لم يكن عليه مخالفات تبدأ من 1100 جنيه.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة الخاصة:

- أصل البطاقة الشخصية، بطاقة الرقم القومي.

- صورة من البطاقة الشخصية

- أصل رخصة القيادة القديمة.

خطوات تجديد رخصة القيادة الخاصة

- استخراج شهادة المخالفات بمبلغ 50 جنيها .

- دفع رسوم المخالفات.

- كشف طبي بوحدة المرور بعد دفع 300 جنيه كرسوم.

- ورقة بيانات من داخل وحدة المرور بـمبلغ 125 جنيها.

- التوجه للتصوير لالتقاط صورة رخصة القيادة.

- تسليم الأوراق للوحدة المختصة بالمرور.

- الحصول على رقم إيصال دفع الضريبة في الخزينة، وتبلغ 630 جنيها.

- تسليم إيصال الضريبة المدفوع فى الشباك.

- استلام الرخصة بعد دفع إجمالي المصاريف 1105 جنيه دون حساب قيمة المخالفات.

عقوبة السير دون تراخيص

هذا وفي نفس السياق، كشف الخبير القانوني حازم محمد، فى تصريحات سابقة للوطن، عقوبة السير دون تراخيص، وفقًا لقانون المرور الجديد وهي تنص على «الحبس مدة لا تزيد عن سنة، ودفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن مبلغ 20 ألف جنيه، لكل من قام بقيادة مركبة آلية دون رخصة قيادة أو السماح لأحد بقيادة مركبة لمن في سن أقل من 18 عاما.

خطوات استخراج رخصة قيادة مهنية للنقل الثقيل

- تقديم طلب تجديد رخصة قيادة مهنية في وحدة المرور على النموذج المُعد لذلك.

- تقرير طبي من القومسيون الطبي العام المختص.

- تقديم شهادة إبراء الذمة.

- تقديم صحيفة الحالة الجنائية.

- اختياز الاختبارات داخل وحدة المرور الخاصة بك.

أوراق استخراج رخصة قيادة مهنية درجة أولى

- إثبات السن ومحل الإقامة من خلال (بطاقه الرقم القومي- جواز السفر)، بحيث ألا يقل السن عن 21 سنة ميلاديا.

- إيضاح الموقف من التجنيد.

- عدد 4 صور شخصية.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة إتمام المرحلة الدراسية أو شهادة الحصول على محو أمية، على أن تكون صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

- أن يكون عضو في إحدى النقابات العمالية أو أحد فروعها.

- موافقه جهه العمل، وذلك بالنسبة للعامليين بالحكومة والقطاع العام.

شروط استخراج بدل فاقد لـ رخصة قيادة السيارة

- ​تقديم مذكرة أو محضر يثبت فقدان الرخصة في قسم الشرطة ​.

- شهادة براءة ذمة «شهادة المخالفات»​ سارية.

- شرط ​​أن تكون الرخصة سارية وليست تصريح.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.