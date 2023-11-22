حملة «بشبابها» تعقد مؤتمرا بمركز شباب العريش لدعم الرئيس السيسي

عقد فريق شباب حملة «بشبابها»، مؤتمرا حاشدا، بمركز شباب العريش، دعما للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوعية للشباب من مخاطر المرحلة المقبلة.

أكد أحمد ناجي المنسق العام للحملة الشبابية الداعمة لرئيس الجمهورية، الذي أكد أن الحملة انطلقت منذ 50 يوما، في 25 محافظة، مشيدا بأهداف الحملة، التي تمثلت في الرد على الشائعات، التي تهدم مجهودات الدولة، كما تؤكد دعم الدولة المصرية في كل المحاور.

تفعيل دور الشباب

أكد سعيد القصاص أمين تنظيم الحملة، أن للشباب الدور الرئيسي والفعال داخل الدولة المصرية، معتبرا أن الشباب قادر على المشاركة في كل المجالات السياسية والاقتصادية، وهذه من أهم أهداف الحملة.

وشدد على أهمية المشاركة السياسية، لشغل الفراغ بالشباب، أفضل من أن يشغله الآخرون، ولا بد من استغلال طاقة الشباب داخل وخارج المحافظة.

وأشارت نسرين محمد مسؤول الاتصال بالحملة، إلى ان الحملة تقوم على اهداف أساسية، مؤكدة أهمية دور المرأة، في دعم الحياه السياسية، والمشاركة الفعالة في الانتخابات المقبلة.

وأعلنت الحملة مسبقا، أنها تدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مشوار التنمية، والعمل على انتشار حالة الأمن والأمان، التي تعيشها مدن وقرى شمال سيناء.