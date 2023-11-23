عقوبة التلاعب في اللوحات المعدنية للسيارات.. تصل إلى إلغاء الرخصة

جرّم قانون المرور الجديد التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات بهدف الإفلات من الردارات الحديثة الموجودة على كافة الطرق والمحاور الجديدة، الأمر الذي حذرت منه وزارة الداخلية في بيان لها خلال الأيام الماضية، وأكدت على اتخاذ كافة الإجراءت القانونية ضد المتلاعبين.

عقوبة طمس اللوحات المعدنية للسيارات

وحول العقوبة القانونية التي نص عليها القانون لطمس اللوحات المعدنية، أكد شريف الجعار المحامي بالنقض، بأن قانون المرور في المادة 72 مكررًا قانون 121 لسنه 2008، نص على معاقبة الأشخاص المتلاعبين في «اللوحات معدنية» وذلك عن طريق سحب الرخصة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام.

وأضاف «الجعار» في تصريحانت لـ«الوطن» أن قانون المررور أكد أنه في حال تكرار الشخص لنفس المخالفة «طمس اللوحات» خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة، فإنه يُضاعف مدة سحب الرخصة منه، وفي حال التكرار بعد العود تُلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مُضي 3 سنوات.

وتابع: «قانون المرور حدد أجاز للسائق التظلم على سحب الرخصة في خلال 15 يومًا من تاريخ القرار، وذلك بحسب المادة 73 من قانون المرور، كما أنه في حال قرر السائق عدم حمل المركبة للوحات المعدنية أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها فإنه في ذلك الحالة يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا لنص المادة 75 من القانون».