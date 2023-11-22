إعلان النتيجة النهائية لأسماء الأسر المرشحة للمسابقة العالمية للقرآن

أعلنت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية، النتيجة النهائية لأسماء المرشحين للأسر القرآنية في المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، موعد ومكان الاختبار التحريري للأسر القرآنية بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم.

وقالت إنه تقرر عقد اختبار تحريري وشفوي للأسر القرآنية السبع، ليجري تصعيد أفضل خمسة من بينها للتصفية النهائية للمسابقة العالمية الـ30 للقرآن الكريم، التي ستعقد بدار القرآن الكريم بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم السبت الموافق 23 ديسمبر المقبل.

أسماء المرشحين من الأسر القرآنية

المرشحون من الأسر القرآنية للمشاركة في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم ( الفرع السادس)، بدار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة 23-27 ديسمبر:

النتيجة النهائية لمسابقة العالمية للقرآن الكريم لفرع ذوي الهِمَم

المرشحون من ذوي الهمم للمشاركة في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم (الفرع الخامس)، بدار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة 23-27 ديسمبر: