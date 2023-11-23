«اتحاد الصحفيين»: استهداف الإعلاميين في غزة جريمة لإسكات صوت الحقيقة

قال علي المرعبي، أمين عام اتحاد الصحفيين والكتاب العرب في أوروبا، إنّ ما تعرض له الصحفيين في غزة حتى الآن جريمة موثقة؛ لإسكات الصوت الإعلامي وتقويض نقل الحقيقة لكل أنحاء العالم، حتى لا ينكشف حجم مجازر الاحتلال في القطاع.

استهداف الصحفيين في غزة

أضاف «المرعبي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، على شاشة «dmc»، أنّ عدد الشهداء بلغ حوالي 60 شهيدًا حتى الآن، وذلك الرقم يعد غير مسبوقًا على مستوى العالم، في مدة لم تتجاوز 45 يومًا، لافتًا إلى أنّه من الواضح أنّ الكيان الصهيوني يستهدف الصحفيين لإسكاتهم وعدم نقل الحقائق الميدانية بقطاع غزة إلى الرأي العام ودول العالم.

جدارية شهداء الصحفيين بقطاع غزة

وتابع: «يوجد احتفالية بالشهر المقبل بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بباريس، وسيتم رفع الستار عن جدارية تضم جميع أسماء الشهداء الصحفيين بغزة، ولقد أرسلنا معلومات كاملة وبالأسماء لمنظمة (مراسلون بلا حدود) لتوثيقها، بالإضافة إلى تحديد موعد مع الرئيس الفيدرالي للإعلام بأوروبا لمناقشته في قضية استهداف الصحفيين بغزة؛ بهدف إغلاق كاميراتهم وإسكاتهم لعدم نقل الحقيقة».