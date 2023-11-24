خريطة قطع المياه بـ4 محافظات.. اعرف المناطق والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قطع المياه عن المناطق التالية «الشرطة العسكرية، التكرور، فيلة، مساهمة البحيرة، عزبة العسكر، حي الشروق، بازار الرفاعي» ابتداء من مساء اليوم «الجمعة» في تمام الساعة الثامنة مساء وحتى صباح غد «السبت» الساعة الثامنة صباحا، نظرا للقيام بأعمال صيانة وتطهير بمحطة صرف صحي 11بالكرور

إحلال وتجديد محطات مياه إدفو

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم قطع المياه عن قرية الغنيمية، من الساعة العاشرة صباح يوم غدا «السبت » وحتى الثامنة مساء نفس اليوم، نظرا للقيام بأعمال إحلال وتجديد لمحطات مياه إدفو.

قطع المياه بـ3 مناطق في دمياط

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، قطع المياه عن مناطق «الروضة- كفر العرب- فارسكور» يوم غدا السبت لمدة 10 ساعات، ابتداء من الساعة السابعة صباحا وحتى 5 مساء نفس اليوم، للقيام بتركيب أجهزة قياس الفاقد.

كسر مفاجئ بخط طرد محطة رفع صرف النجدة بالإسماعيلية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، قطع المياه عن عدد من الأحياء بمدينة الإسماعيلية نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط طرد محطة رفع صرف النجدة بمدينة الإسماعيلية، مطالبه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

تدبير الاحتياجات من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، المواطنين بتلك المناطق بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة.

فتح المياه لتصل إلى المناطق المتأثرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه تم الانتهاء من أعمال إصلاح خط مياه الشرب قطر 600 مم بمنطقة الجبل بطريق العسعاس بمركز يوسف الصديق، على أن يتم فتح المياه لتصل إلى المناطق المتأثرة تباعا.

استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إلى أنها تستقبل شكاوى واستفسارات المواطنين من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول.