تكليف نواب جدد لرؤساء أحياء الهرم والمنيرة الغربية والطالبية وأبو النمرس بالجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بتكليف نواب جدد لرؤساء أحياء الهرم والمنيرة الغربية والطالبية ومركز ومدينة أبوالنمرس.

المحافظة على رفع كفاءة العمل وزيادة فاعلية الأداء الميداني

وقالت محافظة الجيزة في بيان إن القرار يأتي في إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة العمل وزيادة فاعلية الأداء الميدانى وتكثيف الدور الرقابي بالشارع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات وذلك بعد الإطلاع على القوانين المنظمة لذلك والتعديلات الصادرة بشأنها.

ضمان تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة

وأضاف محافظ الجيزة أنه تم اختيار النواب الجدد بناءاً على الاحتياجات الفعلية لتنفيذ عدد من المهام الخاصة بأعمال التطوير الجارية بتلك الجهات لضمان تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة وبأعلى معدلات الجودة إلى جانب تحسين الأداء بالجهات المكلفين للعمل بها.

النواب الجدد لروؤساء الاحياء

وشمل القرار تكليف «رامي بسيوني بسيوني علي، وأشرف سيد محمد علي النجار» نوابا لرئيس مركز ومدينة أبوالنمرس، و«أشرف محمد علوان فراج، أبو بكر عبدالرحمن عبدالباري» نوابًا لرئيس حي الهرم، و« تامر جمال الدين محمود مرزوق، أحمد محمود بدوي حسن» نوابا لرئيس حي المنيرة الغربية، و«محمد أحمد عبدالعزيز أحمد» نائباً لرئيس حي الطالبية.

كما تضمن القرار إنهاء تكليف «صفوت محروس محمد مهران» من العمل كنائب لرئيس حي الهرم لقطاع النظافة، و«أحمد سيد إمام سيد» من العمل كنائب لرئيس حي الهرم، و«محمد حسين السيد الشافعي» من العمل كنائب لرئيس حي الطالبية وعودتهم للعمل بجهات عملهم السابقة.