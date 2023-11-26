«الصيد الآلي» تحذر الصيادين من الطقس السيئ: يجب إجراء صيانة كاملة قبل الإبحار

طالب حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، جموع الصيادين العاملين في مهنة الصيد داخل المسطح المائي بالبحر الأبيض المتوسط، بضرورة إجراء أعمال صيانة ماكينات المراكب قبل الإبحار، والتأكد مع وجود جميع مهام السلامة وعوامل الأمان الموصي بها علي ظهر المركب، وذلك حفاظاً على السلامة قبل الخروج ضمن رحلات صيد، وذلك جراء تقلبات مناخية على مدار الساعة، والتي تحدث في فصل الشتاء.

تحذيرات من تقلبات الطقس الأيام المقبلة

وأضاف «شرابي»، في تصريحات خاصة لـ«للوطن»، أنهم يتابعون على مدار الساعة الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية المصرية، وما يصدر عنها من بيانات عن التغيرات المناخية وحركة الملاحة بمياه البحر الأبيض المتوسط بسواحل البرلس، والتي تؤثر بدورها على حركة الصيد حال ارتفاع حالة الأمواج، مضيفاً أن هيئة الأرصاد حذرت من طقس يوم الأحد، والإثنين، والثلاثاء، حتى الخميس القادم، وهو الأمر الذي يتطلب من الصيادين اتباع كافة عوامل السلامة البحرية قبل الإقلاع برحلات صيد بالبحر المتوسط، جراء نشاط حركة الرياح اليوم.

حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم الأحد

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، بمحافظة كفر الشيخ، 24 درجة مئوية للعظمي، و16 درجة مئوية للصغرى ، كما سجلت نسبة الرطوبة 37%، و سرعة الرياح 24 كيلو /ساعة، والأمطار 0%.