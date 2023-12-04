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أزهري: لابد من الأخذ بالأسباب عند المرض والتوجه للطبيب

كتب:

مريم جاد
07:15 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
الشيخ أبو اليزيد سلامة

الشيخ أبو اليزيد سلامة

أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال متصلة حول هل يوجد في الشرع ما يعرف بأدعية للشفاء من المرض؟

هل يوجد ما يعرف بأدعية للشفاء

وقال العالم الأزهري، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «لازم نتفق أولا أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، ولابد أن نأخذ بالأسباب ونذهب إلى الأطباء ولا نهمل أمر المرض، لأن الشرع أمرنا بالأخذ بالأسباب وسؤال أهل الذكر وهم هنا الأطباء».

وأضاف أن هناك دعاء يمكن التداوي والشفاء به بإذن رب العالمين، وهو وضع اليد موضع الألم ونقول: «يا رب اشفي وخفف هذا المرض بإذنك يا رب العالمين».

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