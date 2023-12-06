عضو «حملة السيسي»: ما حدث من تنمية في عهد الرئيس يتطلب مجلدات لتسجيله

قال النائب عماد خليل عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن هناك تنمية حقيقة حدثت على الأرض خلال السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات، فضلا عن التنمية السياسية، وتمكين الشباب، وهناك تمثيل لتنسيقية شباب الأحزاب في الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وباقي الحملات.

دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

جاء ذلك فى كلمته بمؤتمر حزب «مستقبل وطن» لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في استاد القاهرة الدولي.

وأضاف خليل» أن ما حدث من تنمية يتطلب مجلدات خلال الفترة الماضية، خاصة أن الرئيس لم يترك ملفا إلا وشهد عملا حقيقيا، وكذلك تمكين الشباب من الملفات أيضا التي شهدت طفرة غير مسبوقة، مؤكدا أن الرئيس حقق تنمية طولية وعرضية، منها عودة مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي، والدبلوماسية المصرية في أحداث غزة، التنمية والبنية التحتية والصناعة، والآن هي مرحلة جني الثمار.

أشار إلى أن الرئيس السيسي، عمل على بناء البشر، بالتوازي مع تحقيق التنمية وملف الرعاية والحماية الاجتماعية، ولعل زيادة المرتبات والمبادرات خير دليل على العمل بالتوازي في كل الملفات، مؤكدا أن المرحلة المقبلة مرحلة بناء الجمهورية الجديدة مع زعيم لم ولن يتكرر في تاريخ مصر.

ويحضر مؤتمر حزب «مستقبل وطن» لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، أعضاء حملته الانتخابية بقيادة المستشار محمود فوزي، وقيادات الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية وعدد من السياسيين والنواب، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.