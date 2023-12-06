بطاقات «برايل» لذوي البصيرة بالانتخابات الرئاسية

قال الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن الهيئة الوطنية للانتخابات، عملت على تيسيير وتسهيل كل الأمور بكفاءة كبيرة وحرفية شديدة، مشيدا بالدور الذي لعبته الهيئة لتيسير التصويت على المصريين، منها أن الناخب الذي يتزامن وجوده خارج محافظته خلال أيام الانتخابات الثلاثة، يحق له الانتخاب في مكان آخر من 3 أماكن يجري ترشيحه من الهيئة العامة للانتخابات.

التصويت لذوي البصيرة

أشاد «خضر»، في مداخلة هاتفية على قناة «dmc»، بالجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة، منها إتاحة التصويت لفاقدي البصر ببطاقات بطريقة برايل، تمكنهم من الانتخاب دون مساعدة، كما حرصت على تفعيل غرفة العمليات للبحث بالشكاوى.

تأدية العمرة لم يعيق الناخبين من الأدلاء بأصواتهم

وأضاف أنه من التيسيرات التي قامت بها الهيئة، إتاحة الفرصة للمصريين بالداخل التصويت مع المصريين بالخارج، إذا تزامن وجودهم خارج البلاد لظروف العمل، أو لزيارة أو للقيام برحلة، لافتا إلى أن المصريين خلال تأدية العمرة، تمكنوا من المشاركة بالتصويت بالانتخابات الرئاسية، من خلال لجنة الانتخابات الموجودة بجدة.