رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

بطاقات «برايل» لذوي البصيرة بالانتخابات الرئاسية

كتب:

هاجر عمر
10:23 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة

الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة

قال الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن الهيئة الوطنية للانتخابات، عملت على تيسيير وتسهيل كل الأمور بكفاءة كبيرة وحرفية شديدة، مشيدا بالدور الذي لعبته الهيئة لتيسير التصويت على المصريين، منها أن الناخب الذي يتزامن وجوده خارج محافظته خلال أيام الانتخابات الثلاثة، يحق له الانتخاب في مكان آخر من 3 أماكن يجري ترشيحه من الهيئة العامة للانتخابات.

التصويت لذوي البصيرة

أشاد «خضر»، في مداخلة هاتفية على قناة «dmc»، بالجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة، منها إتاحة التصويت لفاقدي البصر ببطاقات بطريقة برايل، تمكنهم من الانتخاب دون مساعدة، كما حرصت على تفعيل غرفة العمليات للبحث بالشكاوى.

تأدية العمرة لم يعيق الناخبين من الأدلاء بأصواتهم

وأضاف أنه من التيسيرات التي قامت بها الهيئة، إتاحة الفرصة للمصريين بالداخل التصويت مع المصريين بالخارج، إذا تزامن وجودهم خارج البلاد لظروف العمل، أو لزيارة أو للقيام برحلة، لافتا إلى أن المصريين خلال تأدية العمرة، تمكنوا من المشاركة بالتصويت بالانتخابات الرئاسية، من خلال لجنة الانتخابات الموجودة بجدة.

اقرأ المزيد:

7 إجراءات في سوهاج استعدادا لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024

المستشار محمود فوزي يوضح الفرق بين الانتخابات الرئاسية في 2014 و2024

«شركاء من أجل الشفافية» تستعد لمتابعة الانتخابات الرئاسية في 10 محافظات

«العربية لحقوق الإنسان»: نعقد اجتماعات لتعريف الراصدين بقواعد متابعة الانتخابات الرئاسية

لجنة بمدينة الإنتاج الإعلامي لتصويت المغتربين في الانتخابات الرئاسية

«ماعت» تتابع الانتخابات الرئاسية بـ16 فرقة رصد ميداني في المحافظات

خطة مديرية صحة أسيوط لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024

محافظ القليوبية يواصل جولاته لمتابعة جاهزية لجان الانتخابات الرئاسية
بقلم هاجر عمر