بداية من اليوم.. مواعيد تواجد سيارات خدمات المياه المتنقلة بالإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن مواعيد واماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات الواقعة بنطاق عملها بدء من اليوم وحتى يوم 31 من شهر ديسمبر الجاري 2023، ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية لها.

مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء وهي كالتالي:

قطاع سيارة غرب 1

- من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة 11.30 صباحا، أمام مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان.

- من الساعة 12 مساء وحتى الساعة 8 مساء، أمام فرع الشركة بالعجمي والساحل بالبيطاش.

- للتواصل سيارة غرب 01275918003

قطاع سيارة شرق 2

من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 8 مساء، أمام رافع شركة المياه محمد نجيب.

- للتواصل سيارة شرق 01275918005

قطاع سيارة وسط 3

من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 8 مساء، ببشاير الخير 3 بجوار مسجد الشهيد إلهامي.

- من اليوم وحتى يوم 15 من شهر ديسمبر الجاري أمام فندق أمون بالمنشية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 8 مساء.

- للتواصل سيارة وسط 01275918001.

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين

أشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر المنشور، إلى الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين ومنها: «تعاقد على إدخال العدادات - استقبال شكاوى - شحن كروت العدادات مسبقة الدفع - الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير» لافتا إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة، للتأكد من جودة المياه وفريق من إدارة التوعية، وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.