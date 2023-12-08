أمطار رعدية غزيرة على كافة الأنحاء.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التقلبات في الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه بدءا من يوم الاثنين المقبل، تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، مصحوبة بسقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانًا، مع نشاط للرياح على بعض المناطق.

الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية

وبالتزامن مع التقلبات الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تشهد البلاد يوم الاثنين عدة ظواهر جوية، حيث تتساقط أمطار متوسطة ورعدية بنسبة حدوث 60% تقريبًا، على مناطق من خليج السويس وسيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وتوقعت الهيئة، تساقط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، بينما يشهد جنوب الوجه البحري أمطارا خفيفة، وفي جنوب الصعيد تسقط أمطارا خفيفة بنسبة 30%.

تساقط أمطار رعدية غزيرة على أغلب الأنحاء

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، يشهد يوم الثلاثاء سقوط أمطارا متوسطة ورعدية بنسبة حدوث 70%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية على فترات متقطعة، كما تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاطا للرياح على المناطق سالفة الذكر.

الأرصاد الجوية تنصح المواطن باتخاذ اللازم

وذكرت هيئة الأرصاد، أنه يستمر تساقط الأمطار حتى يوم الأربعاء على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ونصحت «الأرصاد» المواطنين باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة؛ للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وبالنسبة لحالة الطقس المتوقعة يومي السبت والأحد، ذكرت هيئة الأرصاد في بيان، أنه يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة: تنتشر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنه تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة الاثنين 11-12-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 12-12-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 11 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 13-12-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 11 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.