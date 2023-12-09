تأجيل ضخ المياه في 3 مناطق بمطروح بسبب كسر ماسورة.. والشركة تعتذر

قدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اعتذارا لأهالي منطقة شرق المدينة وعزبة العسكر وخطط 88، عن تأجيل ضخ المياه للمناطق في الموعد المعلن، بسبب كسر في الخط الرئيسي بالخزانات الاستراتيجية.

الانتهاء من أعمال الاصلاح

وأشارت الشركة عبر منشور على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن أعمال الإصلاح جارية، وسيتم ضخ المياه عقب الانتهاء منها.

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عن أنه سيجري ضخ المياه اليوم في تمام الساعة الرابعة مساء حتى العاشرة مساء بمنطقة شرق المدينة وعزبة العسكر، ومنطقة خط 88 من الساعة العاشرة مساء حتى 3 صباحا.

خدمات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح

وأوضحت الشركة أنه يمكن للمواطن من خلال البوابة التجارية للشركة القابضة الحصول على خدمات «اعرف فاتورتك - إبلاغ القراءة - شكاوى الفواتير - خدمة مسبوق الدفع - خدمة تعاقد المياه والصرف الصحي»، لافتة إلى أنه من خلال تطبيق قراءتي يمكن للمشترك تسجيل قراءة العداد من خلال تطبيق قراءتي لضمان دقة وصحة الفواتير الصادرة وفقًا للقراءات المسجلة بواسطة العميل.

طرق التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح

وأشارت الشركة إلى أن منظومة الشكاوى «CMS»، المفعلة بالخط الساخن وجميع مراكز خدمة العملاء، هي إحدى حلقات التواصل مع المواطنين، لافتة إلى توفير العديد من قنوات الاتصال المختلفة للتواصل معها 24 ساعة في اليوم، عن طريق الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى والواتساب: 01149807250 أو من أي محمول: «0464949851- 0464949852 - 0464949853 – 046476004 – 046476003- 04647002 - 046125125»، أو عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك».