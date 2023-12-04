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تعديل مواعيد ضخ المياه بالبحر الأحمر بسبب عطل في محطة الكريمات

كتب:

سلامة عامر
10:18 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
محطة مياه ارشيفية

محطة مياه ارشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، تعديل مواعيد ضخ المياه ببعض المناطق بمدينة الغردقة، نظرًا لحدوث عطل بخط مياه الكريمات.

جدول مواعيد ضخ المياه ببعض مناطق الغردقة

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك» إلى أنّ مواعيد ضخ المياه ببعض المناطق بمدينة الغردقة تبدأ من يوم غد الثلاثاء، حتي الخميس الموافق 7 من ديسمبر الجاري، وفقًا للآتي:

- مواعيد ضخ المياه في بلوكات الأحياء ومبارك 7 وكلية التربية والزهور: غدًا الثلاثاء.

- مواعيد ضخ المياه في مناطق حفر الباطن والهلال: الأربعاء 6 من ديسمبر الجاري.

- مواعيد ضخ المياه بمناطق اللؤلؤة والفيروز والأمير طلال والجوهرة ومبارك: الخميس 7 من شهر ديسمبر الجاري.

أرقام شكاوى المياه بالبحر الأحمر

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، أرقام تليفونات خاصة للاستعلام عن مواعيد الضخ في المناطق بجانب الخط الساخن، منها 125 بينما هناك رقم آخر يمكن من خلاله تلقي استفسارات المواطنين حول الشكاوى، وكذلك مواعيد الضخ الجديدة وهو 01002899956، إضافة إلى أرقام خاصة لتلقي الشكاوي والاستفسارات حول مواعيد الضخ عن طريق واتساب على رقم 01001849999.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.