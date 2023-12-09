استشاري تربوي: يجب زرع حب التطوع داخل الطفل منذ صغره

قالت أمل غالي، استشاري تربوي، إنه من المهم احترام آراء أطفالنا منذ صغرهم ومشاركتهم بكل عمل نقوم به؛ لأن كل ذلك يضع بداخلهم حب المشاركة والانتماء، فالانتماء للوطن يبدأ من المنزل والمدرسة؛ لأنها تضع بداخله معنى المشاركة والانتخاب والترشح وكل ذلك منذ الصغر.

زرع روح المشاركة بداخل الطفل

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة»، تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، المذاع عبر شاشة «dmc»، يجب عدم إلقاء اللوم على الطفل عند حدوث أي مشاكل بل يجب أن نجعله يرى أن دوره له أهمية كبيرة، ويجب أيضا التحدث معه في كل الموضوعات وإخباره بكل ما يحدث وما معنى الانتخابات ومن المرشحين، لافتة إلى ضرورة زرع حب التطوع بداخل الطفل منذ الصغر ليشارك تجاه وطنه عند الكبر من خلال محاولة جعله يتبرع بالألعاب بالأموال ومشاركة الغير.

عطاء متبادل بين الأطراف

تابعت: أن العطاء يجب أن يكون متبادلًا بين الطرفين ويجب أن نعلم أطفالنا ذلك ووضعهم في مواقف متعددة لمعرفة كيفية التعامل وكيفية المشاركة والعمل على الانتماء بأي أزمة أو أي واجب وطني وغيرها.