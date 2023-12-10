حازم إمام بعد الإدلاء بصوته: كل واحد لازم ينزل يقول رأيه (صور)

حرص حازم إمام عضو اتحاد الكرة المصري ولاعب الزمالك السابق، على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في اللجنة الانتخابية بمدرسة القومية في العجوزة.

وشدد «إمام»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 وضرورة ممارسة كل مواطن حقه الدستورى فى الانتخاب.

انتخابات الرئاسة 2024

وأشار حازم إمام إلى أنه منذ عام 2011، أصبح للمواطنين وعي سياسي للحفاظ على مصر، إذ أصبح المواطن حريص على المشاركة الفعالة تجاه وطنه.

مستقبل أفضل

أضاف أننا نخطو نحو مستقبل أفضل: «كل واحد لازم يكون له رأي ويعرف مصلحة بلده وينزل يقول رأيه».