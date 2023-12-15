طرح 105 عمارات سكنية «سوبر لوكس» في القاهرة.. التسليم خلال عام

أعلن صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء عن طرح 105 عمارات سكنية بنطاق محافظة القاهرة بمساحات مختلفة بمناطق المعصرة ومدينة نصر والخيالة على أن يتم تسليم الوحدات كاملة المرافق خلال عام بنظام تشطيب «سوبر لوكس» مع تسهيلات في أنظمة الدفع.

طرح 9 عمارات سكنية بالمعصرة

وكشف صندوق التنمية الحضرية، عن طرح الوحدات السكنية في 3 مناطق بالقاهرة هي «المعصرة، ومدينة نصر، والخيالة» إذ يتضمن نطاق المشروع في منطقة المعصرة 9 عمارات سكنية، تُقام على مساحة 10 أفدنة، بعدد أدوار «أرضي + 9 أدوار متكررة لكلِ عمارة»، بواقع 8 وحدات في كل دور، لافتا إلى أنه يصل متوسط مساحة الوحدة السكنية إلى 113 مترًا، وتشمل الخدمات في تلك المنطقة وجود 30 محلا تجاريا مختلِف الأنشطة.

طرح 54 عمارة سكنية بمدينة نصر

وقال صندوق التنمية الحضرية أنه سيتم طرح 54 عمارة سكنية بمدينة نصر بعدد أدوار«أرضي + 11 دورا متكررا لكلِ عمارة»، وبكل دور 4 وحدات، وتبلغ مساحة الوحدة نحو 182 مترًا، لافتا إلى وجود العديد من الخدمات التي يحتاجها القاطنون ومنها: مسجد، ملاعب رياضية، محلات تجارية، جراجات سطحية وبدروم، وخدمة غرف جمع القمامة وفصلها.

طرح 42 عمارة سكنية بمنطقة «الخيالة»

وقال انه سيتم طرح 42 عمارة سكنية بمنطقة «الخيالة» بعدد أدوار (أرضي + 9 أدوار متكررة لكلِ عمارة)، بواقع 6 وحدات في كل دور، ومتوسط مساحة الوحدة يبلغ حوالي 78 مترًا.

خط ساخن للاستعلام عن الوحدات السكنية بالقاهرة

وأشار صندوق التنمية الحضرية إلى أنه خصص رقم خط ساخن للمشروع وهو 15444 بهدف تسهيل تواصل المواطنين الراغبين في الحجز للاستفسار والاستعلام عن كل ما يتعلق بالمشروع بما في ذلك أنظمة الدفع وتسهيلاتها.