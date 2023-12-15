أستاذ آثار: المدينة الذهبية بالأقصر تصنف ضمن أفضل 10 اكتشافات في العالم

قال الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، إن أهم اكتشاف أثري طبقًا لتصنيفات المجلات الأثرية بالعالم هو المدينة الذهبية بالأقصر؛ لأنها مهمة وتتميز بوجود مدينة كاملة بها أسوار وشوارع داخلية وأحياء سكنية وصناعية، إذ تعتبر مدينة متكاملة وتتميز العمارة بها بالشكل الزجزاجي.

مدينة تصنف من أفضل 10 اكتشافات

وأضاف «بدران» خلال استضافته عبر برنامج «8 الصبح» المذاع عبر شاشة قنوات «dmc»، أن من قام بإنشائها أمنحتب الثالث وأقام بها فترة كبيرة وتصنف المدينة الذهبية كواحدة من أفضل 10 اكتشافات على مستوى العالم لأهميتها وثاني أهم اكتشاف بعد مقبرة توت عنخ أمون، مشيرًا إلى أنها تشبه مدينة تل العمارنة، فالمدينة الذهبية تعتبر مدينة داخل العاصمة طيبة.

وتابع: اكتشاف بردية من كتاب الموتى حدث مهم في علم المصريات والحفائر؛ لأنها مادة عضوية سهله التحلل، لافتًا إلى أنه منذ 100 عام لم يتم اكتشاف برديات حتى بردية كتاب الموتى الذي يعد أهم الكتب لدى المصريين القدماء ويصل طولها إلى 16 مترا.