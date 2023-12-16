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«الأوقاف»: مقارئ الجمهور تتجاوز 171 ألف مشارك لأول مرة

كتب:

رؤى ممدوح
01:14 م | السبت 16 ديسمبر 2023
وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

قالت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن مقارئ الجمهور تجاوزت 171 ألف مشارك لأول مرة، فيما جاءت سوهاج والقاهرة والجيزة وأسيوط والسويس في المقدمة.

إقامة مقارئ للقرآن الكريم

جاء ذلك في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وفي إطار إقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد، وقالت الوزارة إن مقارئ الجمهور بمساجد الجمهورية شهدت إقبالًا كبيرًا ومنقطع النظير، حيث تجاوز حضور الجمهور 171 ألف مشارك لأول مرة، لافتة إلى حرص روَّاد المساجد على الحضور إلى هذه المقارئ بكثافة لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه، والتنافس في تلاوة القرآن الكريم قراءة صحيحة.

انعقاد مقارئ القرآن الكريم

فيما أعلنت الوزارة انعقاد مقارئ القرآن الكريم بـ10 محافظات يوم أمس الجمعة،  ففي مديرية أوقاف البحيرة ، عقدت مقرأة الجمهور بمسجد ( الشلبي) بإدارة أوقاف إدكو بحضور الشيخ محمد محمود أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، والشيخ محمد خليفه وكيل المديرية، والمهندس محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، و محمد المحجوب رئيس الوحده المحلية لمركز ومدينة إدكو، والشيخ أيمن خليف مدير الإدارة، يأتي ذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف لتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم.

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