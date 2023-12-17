انطلاق فعاليات برنامج البرلمانات تحت شعار «نتشارك» بشرم الشيخ

أعلن محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي للبرلمانات للمبادرات المجتمعية تحت شعار «نتشارك» بمدينه شرم الشيخ، كأول محطة بمحافظة جنوب سيناء، على أن يقام التدريب بمركز التنمية الشبابية بهضبة أم السيد، في الفترة من 16 حتى 19 ديسمبر 2023، بتنفيذ الإدارة المركزية للتعليم المدني والبرلمان بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

تحسين الحياة المجتمعية

يهدف برنامج المبادرات المجتمعية إلى تمكين المشاركين في تنمية مهارات تصميم الأفكار وتنفيذ المبادرات؛ لتحسين الحياة المجتمعية، كما يساعد الانضمام إلى هذه الفعاليات في اكتساب مهارات تصميم الأفكار، وتنفيذ المبادرات التي تعزز التعاون وتسهم في تحسين حياة المجتمع المحلية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن البرنامج يتضمن تنفيذ ورش تدريبية للشباب والنشء بواقع 8 ورش، على مستوى المحافظة، وتكون مدة التدريب بكل مركز شباب 4 أيام بهدف تدريبهم على المهارات اللازمة؛ لخلق كوادر فاعلة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية.