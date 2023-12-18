وكيل «إسكان النواب»: الشعب اختار الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة البناء

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، دور الشعب المصري في تحقيق الاستحقاق الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، الذي انتهى بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية ثالثة، مشيرًا إلى أنّ صوت المصريين ذهب لمن يستحق لاستكمال مسيرة البناء والتقدم التي بدأها منذ توليه مسؤولية البلاد في عام 2014.

وقال طارق شكري، لـ«الوطن»، إنّ الشعب المصري حرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 يعد الأبرز منذ 2011، على كل المستويات بدءًا من التنظيم وكذلك المشاركة والتعددية الحزبية، مؤكدا: «الشعب المصري اختار الرئيس عبدالفتاح السيسي بثقة واطمئنان لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة».

وأرجع النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، إقبال المصريين للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي لعدد من الأسباب أبرزها نجاح و إدارة الدولة المصرية لكل الاستحقاقات الديمقراطية خلال 10 سنوات بنزاهة واحترافية بالغة، وهو الأمر الذي انعكست آثاره على تقارير المتابعة والمراقبة على الانتخابات الصادرة عن منظمات المجتمع المدني الدولية.

ونوّه باحترافية الإعلام المصري في التعامل مع الاستحقاق الديمقراطي منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنّ نسب المشاركة التاريخية في الانتخابات الرئاسية، ونجاح الشعب المصري في فرض إرادته في صناديق الاقتراع تأكيد نجاح المؤسسة القضائية في إدارة العملية الانتخابية، وفق كل معايير الشفافية والنزاهة.