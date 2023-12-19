سيارات متنقلة لخدمة عملاء شركات المياه.. اعرف المناطق والخدمات المٌقدمة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عن تقديم خدماتها للعملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من اليوم الثلاثاء حتى الاثنين 25 من نفس الشهر، من الساعة 8 صباحا حتى الثانية عصرا.

موعد ومكان تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات التابعة للشركة

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» موعد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة في المراكز والأحياء الواقعة بنطاق عملها خلال الفترة المذكورة كالتالي

- موعد ومكان تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع مركز أبو حماد بقرية الصوه يوم الأحد وبقرية العراقي يوم الاثنين وبقرية السناجرة يوم الثلاثاء وبأبو حماد «البلد» يوم الأربعاء وبقرية القرين يوم الخميس

- موعد ومكان تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع مركز بلبيس بعزبة حسين شاكر من الأحد إلى الخميس

- موعد ومكان تواجد سيارة خدمة العملاء بمركز الحسينية بقرية سماكين الغرب من يوم الأحد إلى الخميس.

تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية إلى أنها تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل «التعاقد على إدخال العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير-الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوى».